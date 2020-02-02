تعرف على حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد

الأحد 2 فبراير 2020

توقّع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، ويصبح غائماً أحياناً على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة صباحاً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الإثنين مع تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مساء على البحر.



أما عن حركة الرياح، فأوضح المركز أنها ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تراوح ما بين 20 و30 كم/‏‏س، وتصل إلى 45 كم/‏‏س أحياناً، خصوصاً على البحر.

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ولفت المركز إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً ويضطرب بعد الظهر، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:46، والمد الثاني عند الساعة 07:05، والجزر الأول عند الساعة 12:32، والجزر الثاني عند الساعة 23:36.

والموج في بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41، والمد الثاني عند 02:36، والجزر الأول عند الساعة 09:55 والجزرالثاني عند الساعة 20:29.