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71 قتيلاً من المرتزقة السوريين في طرابلس

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 2 فبراير 2020

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فجر اليوم الأحد، إن عدد قتلى المرتزقة السوريين ارتفع إلى 71 قتيلاً، وذلك نقلاً عن مصدر طبي من داخل طرابلس.

 

 

وذكر الجيش في منشور على الصفحة الرسمية لـ "المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة"على فيس بوك، أن عدد الجرحى يتراوح بين 45 إلى 55 في حالاتهم حرجه جداً، مشيراً إلى أن هذه الحالات، تم نقلها بصحبة طاقم طبي تركي وأوكراني في مصحات خاصة.

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ولفت الجيش إلى أن "هذه الإصابات نتيجة خرق الهدنة، وهجمات يقوم بها المرتزقة على تمركزات قوات الجيش، والتي تكتفي بالرد".

 

 

وأرسلت تركيا مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب ميليشيا حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، ضد قوات الجيش الوطني في طرابلس، بموجب اتفاق بين الأخير والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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