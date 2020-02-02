وصفوها بالمؤامرة بين الإخوان والحوثي.. مراقبون يسخرون من "الانسحاب التكتيكي" بنهم 

الأحد 2 فبراير 2020

سخر مراقبون، مما تحدث عنه اجتماع عسكري بشأن جبهة نهم شرق صنعاء بأنه انسحاب تكتيكي.



وبحسب المراقبين، فإن قيادات عسكري في الجيش الوطني تحدثت عن انسحاب الجيش من نهم والفرضة، لكن ما حصل هي مؤامرة بين الإخوان والحوثي.

Advertisements

ويقول مراقبون "عندما تشاهد المدرعات والأطقم والسيارات الخاصة والدبابات والمدافع ومخازن الذخيرة التي تركها الجيش في المعسكرات بنهم والفرضة وهي سليمة واغتنمتها مليشيات الحوثي تعرف أنها كانت مؤامرة متفقين عليها وخيانة للوطن".

وطالب المراقبون، محاسبة القادة العسكريين ابتداء من نائب الرئيس علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد المقدشي وحتى آخر قائد عسكري في وزارة الدفاع والألوية المنسحبة.