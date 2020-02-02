تعليمات وزارة التربية بشأن امتحانات نصف السنة

وﺟﻬﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الاحد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ (2019-2020). وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق اﻟﺴﻌﺪون ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ اﻟﺼﺒﺎح اﻧﻪ "ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد ﺑﻀﺮورة اﺣﺘﻮاء اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮك اﻟﻀﻤﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺌﻠﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺗﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ وﻣﻦ دون ﺗﻌﻘﻴﺪ". واضاف انه "ﺗﻢ ﻣﻨﺢ المعلم والمدرس اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج المقرر واﻟﺬي ﺗﻢ ادﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻜﻮن اﺳﺌﻠﺔ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية وﻏﻴﺮ المنتهية، وﻳﺘﻢ اﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺪادﻫﺎ وﻓﺤﺺ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺟﻬﺎز اﻻﺷﺮاف اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺎم ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ". Advertisements وتابع اﻟﺴﻌﺪون اﻧﻪ "ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺄﻻ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪا وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺒﺬﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻛﺄﺣﺪ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ المنهاج المقرر واﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن، وأﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺗﺮﺑﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ وﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ للدراستين اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ والمتوسطة"، لافتا الى انه "ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ". واكد انه "ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﺑﺎﺳﺒﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ المواعيد اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺧﺮى ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ".



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