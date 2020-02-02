مؤسسة الشهداء تنوه بشأن تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج

اصدرت مؤسسة الشهداء، الاحد، تنويها بشأن تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج.
وقالت المؤسسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبر تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج"، مبينة ان "جميع معلوماتهم بمأمن".
واضافت ان "ما حصل كان أثناء التحديث وتم معالجته في حينه"، مشيرة الى "حرصها الشديد على حفظ وسلامة جميع البيانات التي تخص ذوي الشهداء من اي اختراق".
ودعت المؤسسة "ذوي الشهداء متابعة ما ينشر في موقعها الإلكتروني، للحصول على المعلومات الدقيقة وعدم الانسياق مع بعض المعلومات غير الدقيقة التي تتداولها بعض وسائل الاعلام".
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