التقاعد تصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين

اصدرت هيئة التقاعد العامة، الاحد، بيانا بشأن رواتب المتقاعدين. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تعلن عن دفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2020". Advertisements واضافت انه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم". يذكر ان هيئة التقاعد العامة قامت بصرف رواتب المتقاعدين شهريا بعد ان كانت تقوم بتوزيع رواتب للمتقاعدين العسكريين كل شهرين في الاشهر الفردية، في حين تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين المدنيين كل شهرين للاشهر الزوجية.



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