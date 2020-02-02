تعرف على الموقف في بغداد والناصرية والكوت

كشف مصدر امني، الاحد، عن الموقف في مناطق بغداد والناصرية والكوت.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في ساحات التظاهر جيد مع استمرار تمركز المتظاهرين في ساحتي الخلاني والتحرير وجسري السنك والجمهورية"، مبينا ان "اصحاب القبعات الزرقاء يسيطرون على المطعم التركي وسط العاصمة".

واضاف ان "مشاجرة حصلت فجر اليوم بين المتظاهرين والقبعات الزرقاء في ساحة التحرير اسفرت عن اصابة متظاهرين اثنين بكدمات"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تتخذ اجراءات امنية مشددة بالقرب من التحرير تحسبا لوقوع اي طارئ".

وتابع المصدر ان "الموقف في ساحة الوثبة جيد ولا توجد اية مصادمات"، لافتا الى ان "هناك توافد مستمر الى ساحات التظاهر".

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واكد المصدر ان "الموقف المروري بجميع الطرق مفتوحة فقط، وهناك زخم في بعض المناطق ولاتوجد اي قطوعات عدا ساحات التظاهر".

وفي الناصرية، اكد المصدر ان "الموقف في المدينة جيد لغاية الان، ولا توجد قطوعات في الطرق رغم الاضراب".

اما في مدينة الكوت، فقد ذكر المصدر ان "الشوارع تشهد حاليا هدوء مع وجود اضرار عن الدوام".