الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".
وأضاف أنه "بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه".
يذكر ان هيئة التقاعد العامة قامت بصرف رواتب المتقاعدين شهريا بعد ان كانت تقوم بتوزيع رواتب للمتقاعدين العسكريين كل شهرين في الاشهر الفردية، في حين تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين المدنيين كل شهرين للاشهر الزوجية.
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