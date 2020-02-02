قرقاش: مفردات المسؤولين الأتراك تعيد إنتاج أوهام استعمارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن مفردات لغة المسؤولين الأتراك تعيد إنتاج أوهام أنقرة الاستعمارية التي ولى زمنها.

ووصف قرقاش اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك، والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته بأنها "مؤسفة".

وذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له: "اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة. مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها".

وفي الآونة الأخيرة، عكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الهروب من تحديد موقف بلاده من الأحداث المتلاحقة في القضية الفلسطينية، بالهجوم على بعض الدول العربية، وتحديداً الخليجية.

وبدلا من التعامل بدبلوماسية وإعلان موقف واضح من خطة السلام التي أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عنها مؤخراً، واصل سلسلة خطاباته النارية واللعب بمشاعر العرب والمسلمين عبر ترويج أكاذيب بشأن السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.