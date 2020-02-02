لماذا أبرم مانشستر يونايتد أغلى صفقة في ميركاتو شتاء 2020؟

جاء انتقال البرتغالي برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 80 مليون يورو، ليمثل أغلى صفقة في الميركاتو الشتوي لعام 2020.

وبالمقارنة بسعر الصفقة فهي باهظة الثمن خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الميركاتو الشتوي، الذي في الأغلب يحظى بأسعار مخفضة لأن الهدف من الانتقالات هو ضم لاعبين للتدعيم وليس لبناء فريق.

ولكن النتائج السلبية ليونايتد في السنوات الأخيرة وتذبذب النتائج في الدور الأول للموسم الحالي في أول موسم كامل للمدرب أولي جونار سولسكاير، كلها أمور أجبرت إدارة النادي على إبرام تلك الصفقة.

سجل فيرنانديز 63 هدفاً وصنع 52 أخرى في 137 مباراة مع سبورتينج وهو لاعب وسط، وهو رقم كبير بالنسبة لهذا المركز.

وبالنسبة لسعر الصفقة فهو في الأساس 54 مليون يورو، وصلت بالمكافآت والعناصر الإضافية الأخرى إلى 80 مليونا.

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ويعاني مانشستر من قلة عدد أهداف لاعبي خط الوسط في الموسم الحالي، حيث لم يسجل إلا 11 هدفا فقط عبر هذا المركز وفي ظروف نادرة، بل إن هناك مباريات شهدت فشل لاعبي الوسط التام في تشكيل أي خطورة هجومية أو حتى تصويب كرة واحدة على مرمى الخصوم.

وجاءت إصابة ماركوس راشفورد والمعاناة الهجومية للفريق لتجبر يونايتد على البحث عن لاعب وسط مهاجم هداف، مما حتم على إدارة "أولد ترافورد" إبرام أغلى صفقة في ميركاتو شتاء 2020.

والغريب أن الصفقة كادت أن تفشل في المراحل الأخيرة بسبب رفض يونايتد للمبلغ المالي الكبير المطلوب من إدارة لشبونة.

ولكن الفشل في ضم إيرلينج هالاند من ريد بول سالزبورج النمساوي، وتفضيله لبروسيا دورتموند الألماني، جعل لا مفر أمام إدارة الشياطين الحمر من إتمام صفقة ضم فيرنانديز.

وفي النهاية سيقود فيرنانديز حملة يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 37 نقطة عن ليفربول المتصدر.



