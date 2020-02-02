- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة إماراتية : القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت صحيفة "الاتحاد" أن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، أمس واليوم وغداً، والمطالبة العربية بالحل العادل والشامل لهذه القضية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لم تتغير.
وتابعت لكن من المنطق ، وفي ظل جمود العملية السلمية منذ نحو 6 سنوات أن تكون هناك مبادرات مطروحة، لا لتحريك المياه الراكدة فحسب، بل لإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.. مشددة على أن مطالب الفلسطينيين في الدولة المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، حق شرعي 100%. لكن كم ضاع من الحقوق بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي، وسندان الانقسام الفلسطيني الذي لم يجلب للشعب أي شيء سوى الفرقة والتشرذم.
وأشارت إلى أن ترامب طرح خطة جديدة لحل الدولتين برؤية مغايرة لحدود 67، يمكن تفهم رفضها من الجانب الفلسطيني، لكنها يمكن أيضاً أن تكون نقطة انطلاق لبداية دولة وعاصمة وعودة لمفاوضات مباشرة، بدلاً من الاستمرار في الفراغ الذي تقضم فيه إسرائيل المزيد من الأراضي، وتبقي فيه حركة «حماس» قطاع غزة المسلوخ منذ 2007 تحت سيطرتها.
وأضافت أن الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، رصيد إيجابي يعول عليه، ويجب ألا يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن، مع التأكيد على أهمية تغليب العقل، والتعامل بحكمة مع هذه التطورات.
وقالت في ختام افتتاحيتها إن التجاوب السريع لعقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يؤكد مجدداً الموقف العربي الراسخ بشأن هذه القضية المحورية، وما تحظى به من مكانة خاصة في العالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إماراتية : القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.