براين هوك: نظام طهران يواصل التصعيد النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن "طهران تواصل تصعيدها النووي مما يشكل تهديدًا على السلام والأمن في العالم".



وقال هوك، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تطورات البرنامج النووي الإيراني، مشددا على أن "النظام الإيراني فاسد ويحرم شعبه من ثرواته التي يستحقها، وأنه يتلاعب بالمساعدات الدولية ويخصصها لأغراضه الخاصة".

من ناحية أخرى، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران مواصلة بلاده مهمة حماية الملاحة البحرية في الخليج لمواجهة التعديات الإيرانية، وتوجه بالشكر إلى السعودية والإمارات والبحرين لجهودها في حماية الملاحة البحرية في الخليج.

وشدد هوك على أن النظام الإيراني استخدم سياسة "الابتزاز النووي" لسنوات طويلة، وطالب الأوروبيين بتحديد "ما إذا كانت انتهاكات إيران للاتفاق النووي تستوجب فرض عقوبات عليها أم لا"، وطالب أيضاً المجتمع الدولي بالانتباه لخطورة تطوير إيران لبرنامجها النووي.

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وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن هناك اتفاقا مع المجتمع الدولي لمواجهة زعزعة إيران للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف راب -خلال تصريحات صحفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في لندن- أن إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو المسار الصحيح لحملها على اتخاذ قرارات صعبة.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني (الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1) في مايو/أيار 2018، وأمر بإعادة العقوبات على طهران، كرد قوي ومتناسب على تحركاتها الاستفزازية المتزايدة بالمنطقة.

ومنتصف الشهر الجاري، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بألا تكون بلاده "مرنة" بشأن طموح إيران النووي.

وقال: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وفي نفس الوقت يجب أن نعمل كل شيء ممكن لمنع التصعيد في المنطقة".