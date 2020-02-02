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وفاة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق بعد صراع مع المرض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

وفاة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق بعد صراع مع المرض

متابعات_الخليج 365

توفي رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايكل مور، عن 71 عاما بعد صراع مع المرض.

 

وقالت زوجته إيفون، في بيان، إن "مور توفي في منزله في مدينة أوكلاند في وقت مبكر من صباح الأحد".

 

وأضافت أن حالته الصحية كانت في تدهور منذ تعرضه لجلطة دماغية في عام 2015.

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يذكر أن مور تولى رئاسة الوزراء لفترة وجيزة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1990، لكنه ساعد فيما بعد على دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية. 

 

وقالت رئيسة الوزراء الحالية جاسيندا أردرن إنها كانت "محظوظة بشكل لا يصدق برؤيتها لمور يوم الجمعة"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية. 

 

وتابعت في بيان: "مايك ترك بصمته بطرق عديدة"، موضحة أن أحد الموروثات الثابتة لنيوزيلندا هو العمل الذي قام به لفتح التجارة العالمية ووصول المصدرين النيوزيلنديين إلى أسواق جديدة".

 

واختتمت بقولها: "لقد كان هذا إرثا تركه للعالم أيضا".

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