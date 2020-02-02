اليابان تنشر مدمرة بخليج عمان لحماية سفنها من تهديدات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت اليابان، الأحد، تحريك سفينة حربية باتجاه الشرق الأوسط، في مهمة مقررة مسبقا لحماية سفنها بمنطقة خليج عمان ضد تهديدات إيران.



وستعمل المدمرة تاكانامي المزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية "بي-3 سي" لجمع المعلومات، وطاقمها المؤلف من 200 فرد على حماية السفن المتجهة إلى الموانئ اليابانية.

وكان مجلس الوزراء الياباني وافق في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي على إرسال سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها بالشرق الأوسط في منطقة تزودها بنحو 90% من وارداتها من النفط الخام.

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وأكد مجلس الوزراء الياباني أنه في حال وجود أي طارئ سيسمح وزير الدفاع الياباني للقوات باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية بدأت تشغيل طائرتي الدورية الشهر الماضي.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تشهد المنطقة توترا على خلفية هجمات ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية.

وتعرضت سفينة تجارية يابانية لهجمات إرهابية أثناء مرورها بالقرب من مضيق هرمز، ووجهت اتهامات لإيران بالتورط في الهجوم.

وأطلقت البحرية الأمريكية تحالفا إقليميا لحماية حركة السفن في مياه الخليج، يضم الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويتخذ من المنامة مقرا له.