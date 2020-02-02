الخطوط الجوية السعودية: تعليق الرحلات إلى "غوانزو" بسبب فيروس كورونا

أعلنت ​الخطوط الجوية السعودية​، أن تعليق الرحلات إلى مدينة "جوانزو" الصينية سيبدأ من مساء اليوم بسبب ​فيروس كورونا​. وفي السياق، ذكرت قناة "العربية" أن طائرة سعودية أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية وستصل الرياض بعد نحو ساعتين.

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