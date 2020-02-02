حكومة قيرغيزستان توقف الرحلات الجوية مع الصين وتغلق الحدود

أعلنت رئاسة وزراء قيرغيزستان، إغلاق حدودها البرية مع الصين، وتوقيف الرحلات الجوية معها، لمنع وصول فيروس "كورونا الجديد" إلى البلاد.
وأوضحت ان "قرار إغلاق الحدود مع الصين، يأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع وصول "كورونا الجديد" للبلاد". وأكدت أن البلاد لم تسجل أية حالة إصابة بالفيروس حتى اليوم.
يذكر ان منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت منذ أيام حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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