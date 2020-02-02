اعلنت الشرطة الأميركية أن اربعة اشخاص أصيبوا في إطلاق نار بكنيسة في ولاية فلوريدا، بعد ظهر أمس، مشيرة إلى ان إصابة اثنين منهم كانت قاتلة.
ولفت إلى ان "الضحيتين هما شاب يبلغ من العمر 15 عاما ورجل بالغ، فيما نقل امرأة وشاب آخرين إلى المستشفى لتلقي لعلاج"، مضيفا أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين في إطلاق نار بعد تشييع جنازة بولاية فلوريدا الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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