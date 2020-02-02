مقتل شخصين في إطلاق نار بعد تشييع جنازة بولاية فلوريدا الأميركية

اعلنت ​الشرطة الأميركية​ أن اربعة اشخاص أصيبوا في ​إطلاق نار​ ب​كنيسة​ في ​ولاية فلوريدا​، بعد ظهر أمس، مشيرة إلى ان إصابة اثنين منهم كانت قاتلة.

ولفت إلى ان "الضحيتين هما شاب يبلغ من العمر 15 عاما ورجل بالغ، فيما نقل امرأة وشاب آخرين إلى المستشفى لتلقي لعلاج"، مضيفا أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.