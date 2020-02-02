سلطات إسرائيل تمنع أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها

شدّدت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الرامية للتصدّي لفيروس كورونا بمنعها أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها.
وكانت السلطات منعت جميع الرحلات الجوية الآتية من الصين من الهبوط في أراضيها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر للمرة الأولى في كانون الأول في مدينة ووهان بوسط الصين وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 12 ألف شخص، في الصين وخارجها، بينهم حوالي 260 لقوا حتفهم من جراء الفيروس.
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