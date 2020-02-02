حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بأن ​طريق ضهر البيدر​ سالكة و​طريق ترشيش زحلة​ سالكة أمام سيارات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل. كما أفادت بأن الطرقات المؤدية إلى مراكز التزلج في كفرذبيان، طريق شبعا عين عطا، طريق غناتا الارز، طريق عيون السيمان حدث بعلبك، طريق معاصر الشوف كفريا مقطوعة بالثلوج. إضغط للمزيد

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