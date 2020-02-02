مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © ROBYN BECK مجسم لأس الشخصية الكارتونية هومير سيمبسونمسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور "كورونا"

أصبح مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهيرThe Simpsons، مصدرا للرعب بين الناس، بعد كثرة تنبؤاته المتنوعة والتي تحققت مستقبلا.

فبين الأحداث التي تنبأ بها المسلسل الكرتوني، أحداث 11 سبتمبر 2001، وانهيار الاقتصاد اليوناني وفساد الفيفا وانتخاب دونالد ترامب رئيسا وغيرها، وكان أخرها التنبؤ بظهور فيروس "كورونا" الجديد في إحدى حلقات العرض في تسعينيات القرن الماضي وتحديدا موسم عام 1993.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، إلى أن العديد من عشاق المسلسل أصبحوا على ثقة تامة بأن المسلسل الأمريكي، تنبأ بانتشار فيروس كورونا في إحدى حلقاته منذ 27 عاما.

وأكدت الصحيفة، أن "نجوم المسلسل في ذلك الحين، تحدثوا عن تفشى فيروس اسمه "أوسكا فلو" في أحد بلدات الولايات المتحدة، قادما من الشرق الأسيوي وتحديدا من اليابان".

وقالت الصحيفة، أن عشاق المسلسل، ربطوا بين الأمرين على الرغم أن الحلقة أشارت إلى أن الفيروس قادم من اليابان وليس الصين، محل انتشار الفيروس الحالي في مدينة ووهان.

وبالعودة للحلقة، تظهر إحدى الصور موظف مصنع في اليابان وهو يسعل داخل بضائع معبأة داخل صندوق قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة، حيث عانى أمريكيون أعراضا شبيهة بما يسببه الفيروس الحالي.

وينتمي المسلسل لفئة الدراما "الأنيميشن" الكوميدي، من إنتاج شركة فوكس، فكرة وتأليف مات غرينينغ، وهو موجه للكبار فقط، ويعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الشاشة الأمريكية.

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المصدر: وكالات