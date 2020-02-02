أثارت الرعب.. كمامات الوقاية من كورونا مصنعة في مركز انتشار الفيروس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

يشهد العالم في الوقت الحالي، اتباع كافة إجراءات الحرص للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، القادم من مدينة ووهان الصينية، وخاصة ارتداء الكمامات الطبية لمنع انتقال العدوى.

ووسط هذه الإجراءات، تلقت امرأة إيطالية صدمة كبيرة بعدما اكتشفت أن الكمامة التي قامت بشرائها مصنعة في الصين، وتحديدًا في مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

واتضح أن الكمامة تم تصنيعها في أبريل الماضي، وهو ما يعني قبل انتشار الوباء المميت، حيث تم توزيعها في إيطاليا من قِبل شركة أدوية إيطالية تعرف بـ "Farmaczabban".

وتسبب فيروس كورونا، في 259 حالة وفاة، وإصابة 11821 في الصين وحدها، حتى أمس الجمعة، وفقا للجنة الوطنية للصحة في الصين، كذلك انتقل الفيروس إلى 20 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ.