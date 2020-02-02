دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مايكل بلومبرج يقترح فرض ضرائب على الأثرياء

واشنطن (رويترز) - اقترح المرشح الديموقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية مايكل بلومبرج يوم السبت رفع الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة على الأشخاص الذين يكسبون أكثر من خمسة ملايين دولار سنويا.

وتقدر حملة بلومبرج الانتخابية إن الإجراءات الضريبية المقترحة ستجمع نحو خمسة تريليونات دولار خلال عشر سنوات.

ودعا جميع المرشحين الديمقراطيين الرئيسيين إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وتساعد خطة بلومبرج على وضع الملياردير رئيس بلدية نيويورك السابق في موقف معتدل نسبيا وسط الديمقراطيين على أمل تحدي الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

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وتتشابه مقترحات بلومبرج مع مقترحات المرشح المعتدل جو بايدن.

ومثل بايدن، يؤيد بلومبرج إعادة فرض الضرائب التي تم تخفيضها على الأمريكيين الأثرياء في عهد ترامب، وكذلك فرض ضريبة أعلى على الأرباح التي يحققها الأثرياء على مبيعات الأصول. ومثل بايدن أيضا، يريد رفع الضريبة على الشركات إلى 28 في المئة من 21 في المئة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)