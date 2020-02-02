شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يعلن استخراج عقود جمعيات الإصلاح الزراعى فى جنوب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عن استخراج عقود جمعيات الإصلاح الزراعى فى جنوب بورسعيد، بواقع 4 عقود، على أن يتم استكمال بقية العقود بعد استكمال إجراءات 28 جمعية أخرى، خلال شهر ونصف من تاريخه.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن تلك الجمعيات هى حلم يراوض كل المزارعين فى جنوب بورسعيد منذ 28 عام، وأنه سيسهم فى الاستقرار وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن فى التعاقدات، وفى حل المشاكل الزراعية، من أسمدة وخلافه، فضلاً عن فتح بوابة تعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، مما يساهم فى زيادة الانتاج.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن تلك الخطوة ستكون لها أيضاً دور كبير فى زيادة التعامل مع بنك التنمية للحصول على قروض زراعية، وقروض تثمين، وقروض ألبان، وأن المنطقة فى المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى الانتاج الحيوانى، ومنتجات الألبان، وأن هذا سيوفر آلاف من فرص العمل للشباب فى تلك المناطق.

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ووجه وكيل البرلمان، الشكر لرئيس الجمهورية، كونه صاحب الإرادة الحقيقية، فى جدية الدولة فى إصدار العقود، حيث مر عليها 3 رؤساء دول دون أى تدخل، حسب تعبيره.

وكان وكيل البرلمان، قد تقدم أيضًا باقتراح برغبة وفقًا للمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن إنشاء ميناء صيد على بحيرة المنزلة لخدمة الصيادين في كل من محافظة بورسعيد والدقهلية ودمياط.

وأكد أن بحيرة المنزلة من أهم وأكبر البحيرات الطبيعية، وأنه نظراً لما تشهده بحيرة المنزلة الآن من التطوير ورفع كفاءة البحيرة للاستفادة منها فى تنمية الثروة السمكية وزيادة الناتج القومي الكلى والعمل على سد الفجوة من البروتين، فإن الأمر يحتاج إلى ميناء للصيد على تلك البحيرة حتى يتسنى للصيادين ممارسة مهام الصيد فى ظروف مناسبة ورفع كفاءة عملية الصيد وحتى يكون هناك رقابة من الدولة على عملية الصيد وتنمية بحيرة المنزلة.