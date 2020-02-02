أثناء مباراة الأهلي والهلال.. مصرع مواطن وإصابة ٢ بطلقات نارية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقى مزارع مصرعه وإصابة اثنين آخرين، بطلق ناري، من مجهولين، بقرية أبو دياب شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا يفيد، بمصرع عدنان حماده السيد، 47 عامًا، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس، وإصابة اثنين آخرين، أثناء مشاهدة مباراة النادي الأهلي، في قرية أبو دياب شرق في دشنا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن قنا ومباحث مركز شرطة دشنا ، من جهودهم لكشف غموض ملابسات الحادث وضبط المتهمين،

وتم نقلهم الي مستشفي قنا العام، وتحرر ومحضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات.