حدث ليلاً| موعد نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. وتفشي إنفلونزا الطيور في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2020/2019، سيكون غدًا الأحد الموافق 2 فبراير 2020.

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نائب وزير التعليم يكشف عن استعدادات الوزارة لمواجهة فيروس "كورونا"

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، عن إجراءات الوزارة لرفع الوعي الطلابي بفيروس "كورونا"، قائلًا: "الوزارة حريصة على سلامة الطلاب قبل التعليم؛ أي طالب مصاب بنزلات البرد سيحصل على إجازة مرضية فورًا".

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تحرش بخالته .. ربة منزل وزوجها يقتلان عامل بشبرا الخيمة

قتلت ربة منزل وزوجها، نجل شقيقتها بشبرا الخيمة، لمحاولته إقامة علاقة غير شرعية معها رغم رفضها لذلك، وفور علم زوجها طلب منها استدراجه ووضع منوم له وقتله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وزير الاتصالات: 6 مليارات جنيه للقضاء على مقولة "السيستم واقع"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات إن الوزارة ستنفق 6 مليارات جنيه، لتعزيز شبكات الإنترنت، والقضاء على مقولة " السيستم واقع"، مضيفًا أن ضمان جودة الخدمات وسرعتها، أهم أهداف الوزارة في الوقت الحالي.

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"سنبهر العالم".. العناني معلقًا على كيفية نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك تحسنًا في معدلات السياحة خلال العامين الماضيين، وعودة الرحلات البريطانية سوف تعيد معدلات السياحة إلى طبيعتها.

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رد فعل بيل جيتس على زواج ابنته من المصري نايل نصار

قبل أيام نشر المصري، نائل نصار، بطل الفروسية، صورة على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" تجمعه، بابنة الملياردير بيل جتس، جينفر، مؤكدًا موافقتها على الزواج منه.

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"أين التخاذل العربي الذي تتحدثون عنه؟!".. أديب مشيدًا بوثيقة الجامعة العربية

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قال الإعلامي عمرو أديب إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رد خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، على كلّ مَن روج أن الدول العربية لم تقف بجانب فلسطين بعد طرح خطة السلام الأمريكية.

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هو ده شعب مصر".. صاحب واقعة قطار الإسماعيلية وابنته يكشفان التفاصيل

قال محمد محمود فرغلي، المعروف بـ"سوبر بابا"، صاحب واقعة قطار الإسماعيلية، إنه من المنصورة ويعمل مدير مدرسة في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

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الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 294

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 294، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

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ظهور سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في الصين

قال مسؤولون صينيون، السبت، إن سلالة "شديدة" من فيروس "إتش 5 إن 1" المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها في مقاطعة هونان الصينية.

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كوشنر: بقاء القضية الفلسطينية دون حل سيؤدي إلى زيادة التطرف والجهاديين

جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس ترامب ومبعوث السلام للشرق الأوسط، إن الصراع العربي- الإسرائيلي مستمر منذ عديد من السنوات.

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متظاهرو العراق يهددون بالتصعيد.. مَن هو محمد علاوي رئيس الحكومة الذي رفضه الشارع؟

أعلن محمد توفيق علاوي، السبت، تكليفه من قِبَل رئيس العراق بُرهم صالح، بتشكيل الحكومة، بعد أكثر من شهر على شغور هذا المنصب منذ استقالة عادل عبد المهدي، والذي تأججت على إثره احتجاجات عنيفة؛ مطالبةً بترشيح أسماء خارج الأحزاب السياسية الحالية وإنهاء التبعية لإيران.

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البعثة الأممية لليبيا: حفتر يؤكد مشاركة الجيش الوطني في محادثات "5+5"

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أكد على مشاركة الجيش في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة" 5+5 "المقرر عقدها قريبًا في جنيف.

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