الفلبين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت الفلبين اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة إلى أنه رجل صيني من مدينة ووهان.

كما أفادت إدارة الصحة الفلبينية باكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد.

وأضافت الإدارة أن الرجل (44 عاماً) عانى من التهاب رئوي حاد وتوفي أمس السبت. اقرأ أيضاً...خبراء يدرسون عدة علاجات محتملة لـ"لكورونا"

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