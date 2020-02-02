3 قتلى بإطلاق نار في تورونتو

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخران بجروح في إطلاق نار في وسط تورونتو، العاصمة الاقتصادية لكندا، داخل شقة

بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة في تغريدة أنّ إطلاق النار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح خطرة، في حين أنّ الجريح الثاني أصيب وحياته ليست في خطر.

ولم تنشر الشرطة، السبت، أيّ معطيات عن هويّات الضحايا أو دوافع إطلاق النار، مكتفية بالإشارة إلى أنّ القتلى هم ثلاثة شبّان تبلغ أعمارهم 19 و20 و22 عاماً وأنّهم قتلوا داخل شقّة.

وسارع رئيس بلدية تورونتو جون توري إلى التنديد بالواقعة، معتبراً ما حصل "غير مقبول على الإطلاق" ومؤكّداً أنّه "عازم على العمل مع الشرطة والسلطات (الإقليمية والفدرالية) لمكافحة العنف المسلّح في المدينة".

وسجّلت في المدينة خلال العام 2019 نحو 490 عملية إطلاق نار خلّفت 44 قتيلاً، بحسب إحصاءات الشرطة.