عباس التقى رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 07:15 صباحاً - التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مقر إقامته بالقاهرة، أمس السبت، برئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ووكيل المخابرات أيمن بديع.

وتباحث عباس مع الوزير كامل واللواء بديع آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بـ”صفقة القرن” الأمريكية الإسرائيلية وخطورتها، وضرورة مواجهتها على المستوى العربي والإقليمي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وثمن عباس “مواقف مصر الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة ودورها الريادي في خدمة القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين”.

وشهدت القاهرة، ظهر السبت، اجتماعا وزاريا طارئا لجامعة الدول العربية، حضره رئيس السلطة الفلسطينية ووزراء خارجية الدول العربية.

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وأكد البيان الختامي للاجتماع على رفض “صفقة القرن” جملة وتفصيلا، وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال.

وقال البيان إن الخطة الأمريكية بشأن السلام “لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطينية، وتخالف مرجعيات عمليات السلام”.

ورأى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هذا “القرار ممتاز، ويُبنى عليه لصالح الموقف الفلسطيني”.

من جانبه شدد رئيس السلطة الفلسطينية، بكلمته في الاجتماع، السبت، على رفض الفلسطينيين التام لصفقة القرن، ورفض بقاء الولايات المتحدة وسيطا وحيدا لأي عملية سلام مستقبلية.

وقال عباس إنه أبلغ رسميا الأمريكيين والإسرائيليين، بقطع كافة أشكال التنسيق الأمني معهما، معلنا انطلاق المواجهة السلمية “لا العسكرية”، لاسترداد الحقوق الفلسطينية.