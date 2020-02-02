شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، غارات على مواقع شمالي قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول، في قطاع غزة، بأن المواقع التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية تقع في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع عن وقوع إصابات، فيما لم يعقّب الجيش الإسرائيلي حول الغارات.
المزيد من الأخبار
تنظيم القاعدة في اليمن يتبنى هجوم فلوريدا وأنباء عن اغتيال زعيمه…
عباس يبلغ إسرائيل عدم التزامه بكل الاتفاقيات الثنائية
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، أصدره، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على “إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (السبت)”.
وأضاف إن من بين الأهداف “منشآت تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس (كتائب القسام) وفيها مبنى يستعمل كغرفة عمليات عسكرية”.
ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.