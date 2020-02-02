شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حصيلة وفيات كورونا في الصين ترتفع إلى 304 حالات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:08 صباحًا, 2 فبراير 2020 م المناطق - واس أعلنت السلطات الصينية اليوم أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 حالات بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت إذ سجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

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