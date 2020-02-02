شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تعلن أول وفاة لمصاب بـ"كورونا" خارج الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الفلبين، اليوم الأحد عن أول حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس.



وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنه يوجد الآن حالتين مؤكدتين من حالات العدوى في الفلبين، بما في ذلك الصيني البالغ من العمر 44 عاما والذي توفي في الأول من فبراير/شباط الجاري.

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