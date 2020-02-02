كوشنر: لو اعترف العالم العربي بإسرائيل عام 1948 لما حدثت كل تلك الصراعات

لفت مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​جاريد كوشنر​، بحديث لـ"إم بي سي مصر" إلى ان الصراع ال​إسرائيل​ي الفلسطيني مستمر منذ وقت طويل جدًا". وأضاف "مصر كانت شجاعة وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عدة أعوام، والأمل هو أن ​السلام​ في المنطقة يؤدي إلى حياة أفضل للشعوب".

ورأى انه "لو اعترف ​العالم العربي​ بإسرائيل عام 1948، لما حدثت كل تلك الصراعات وسفك الدماء و​التطرف​ الذي أعقب ذلك التاريخ، وكان من الممكن تجنبها".