لفت مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر، بحديث لـ"إم بي سي مصر" إلى ان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستمر منذ وقت طويل جدًا". وأضاف "مصر كانت شجاعة وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عدة أعوام، والأمل هو أن السلام في المنطقة يؤدي إلى حياة أفضل للشعوب".
ورأى انه "لو اعترف العالم العربي بإسرائيل عام 1948، لما حدثت كل تلك الصراعات وسفك الدماء والتطرف الذي أعقب ذلك التاريخ، وكان من الممكن تجنبها".
كانت هذه تفاصيل خبر كوشنر: لو اعترف العالم العربي بإسرائيل عام 1948 لما حدثت كل تلك الصراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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