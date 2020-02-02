منظمة الصحة العالمية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الفلبين

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل وفاة بفيروس كورونا في الفلبين هي الأولى خارج الصين.
وكانت السلطات الصينية أعلنت أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي.
وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحّة في مقاطعة هوبي أنّ وتيرة تفشّي الفيروس تسارعت إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
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