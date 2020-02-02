حصيلة وفيّات كورونا في الصين ترتفع إلى 304 بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة

أعلنت ​السلطات الصينية​ أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحّة في مقاطعة هوبي أنّ وتيرة تفشّي الفيروس تسارعت إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.