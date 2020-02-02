ترودو يحذّر من أيّ تمييز عنصري بحق الجالية الصينية في كندا بسبب كورونا

دعا رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ مواطنيه إلى الوقوف صفّاً واحداً لمواجهة أزمة ​فيروس كورونا​ المستجدّ الذي ظهر في ​الصين​ وانتشر حتى اليوم في أكثر من 20 دولة، محذّراً من ممارسة أيّ تمييز عنصري بحقّ أفراد الجالية الصينية في كندا.

وخلال حفل استقبال أقيم في سكاربورو، إحدى ضواحي مدينة تورونتو، بمناسبة حلول ​السنة​ الصينية ​الجديدة​، شدد ترودو على أنه "لا مكان في بلدنا لتمييز يغذّيه الخوف والتضليل"، مضيفا: "أعرف أنّ بداية هذا العام كانت صعبة على الكثيرين منكم" القلقين على أحبائهم في الخارج".