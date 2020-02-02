إسرائيل تشدّد قيود السفر للتصدّي لفيروس كورونا

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القدس: شدّدت إسرائيل السبت إجراءاتها الرامية للتصدّي لفيروس كورونا بمنعها أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها.

وكانت الدولة العبرية منعت الخميس جميع الرحلات الجوية الآتية من الصين من الهبوط في أراضيها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان بوسط الصين وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 12 ألف شخص، في الصين وخارجها، بينهم حوالى 300لقوا حتفهم من جراء هذا الفيروس التنفّسي المميت.

والسبت وسّعت وزارة الداخلية الإسرائيلية نطاق هذا الحظر ليشمل أيّ أجنبي كان في الصين خلال الـ14 يوماً الماضية.

وأوضحت الوزارة أنّ هذا الحظر سيطبّق في كلّ الموانئ الجوية والبحرية إضافة إلى المعابر البرّية بين الدولة العبرية وكل من مصر والأردن.

وطلبت إسرائيل من رعاياها الموجودين راهناً في الصين أن يفرضوا على أنفسهم، من تلقاء أنفسهم، حجراً صحيّاً في منازلهم لمدة 14 يوماً، حتى وإن لم تظهر عليهم أية عوارض للمرض الوبائي.

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ولم تسجّل أية إصابة بالفيروس الجديد حتى الآن في اسرائيل، لكنّ وزارة الصحّة اعتبرت الأربعاء أنّ الأمر "مسألة وقت".

ويعقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اجتماعاً الأحد مع عدد من الوزراء وكبار الموظفين والمسؤولين الصحيين ورئيس مجلس الأمن القومي لتقييم مدى جهوزية الدولة العبرية للتعامل مع الفيروس.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن نتانياهو السبت قوله "ندرك حقيقة أنّه سيكون من المستحيل منع دخول الفيروس بشكل كامل، لذلك، سنكون مستعدّين سلفاً للتعامل مع الفيروس حال دخوله إلى إسرائيل".

والخميس أعلنت شركة العال الإسرائيلية تعليق رحلاتها إلى بكين حتى 25 آذار/مارس.

وحتى السبت بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القارية 11791 شخصا غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 259 مصاباً. وخارج الصين أصيب بالفيروس أكثر من 150 شخصاً في أكثر من 20 بلداً.