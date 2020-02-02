شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرًا بالفيديو يكشف استمرار النظام القطرى برئاسة تميم ضد أبناء شعبه، وذلك بإصدار القرارات التى تكشف عن الانتهاكات المستمرة ضد أصحاب المعاشات، وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تضرب الدوحة فى الفترة الأخيرة.
وأضاف التقرير، أن نظام التقاعد فى قطر أثار غضب القطريين، الذين لم يعودوا قادرين على التكيف مع أوضاع الحياة المعيشية بعد إحالتهم للتقاعد، بسبب قلة الرواتب وتجريدهم من كافة الامتيازات والخدمات التى كانت توفر لهم وقت وجودهم بالخدمة، ويعد نظام التقاعد القطري يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد فى سن مبكرة، مما يؤدى إلى ضياع كفاءات وعدم استغلالها، فضلاً عن عدم قدرة المتقاعد على البحث عن عمل آخر بديل أو التعايش في ظل هذه الأزمات.
كان موقع "قطريليكس"، ذكر أن المواطنين لم يصبحوا قادرين على التعامل مع القوانين التى يقرها نظام الحمدين، خاصة الأمور المعيشية التى أصبحت صعبة على المواطن الذى أحيل للتقاعد، فالرواتب المتدنية والتجريد من الامتيازات التى كانت قد مُنحت لهم أثار حفيظتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.