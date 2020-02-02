شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرًا بالفيديو يكشف استمرار النظام القطرى برئاسة تميم ضد أبناء شعبه، وذلك بإصدار القرارات التى تكشف عن الانتهاكات المستمرة ضد أصحاب المعاشات، وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تضرب الدوحة فى الفترة الأخيرة.

وأضاف التقرير، أن نظام التقاعد فى قطر أثار غضب القطريين، الذين لم يعودوا قادرين على التكيف مع أوضاع الحياة المعيشية بعد إحالتهم للتقاعد، بسبب قلة الرواتب وتجريدهم من كافة الامتيازات والخدمات التى كانت توفر لهم وقت وجودهم بالخدمة، ويعد نظام التقاعد القطري يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد فى سن مبكرة، مما يؤدى إلى ضياع كفاءات وعدم استغلالها، فضلاً عن عدم قدرة المتقاعد على البحث عن عمل آخر بديل أو التعايش في ظل هذه الأزمات.

كان موقع "قطريليكس"، ذكر أن المواطنين لم يصبحوا قادرين على التعامل مع القوانين التى يقرها نظام الحمدين، خاصة الأمور المعيشية التى أصبحت صعبة على المواطن الذى أحيل للتقاعد، فالرواتب المتدنية والتجريد من الامتيازات التى كانت قد مُنحت لهم أثار حفيظتهم.