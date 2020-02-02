شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة بحرية يابانية تبحر نحو الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 صورة ارشيفية غادرت سفينة حربية يابانية ميناءها بالقرب من طوكيو، اليوم الأحد، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان في ظل التوتر في الشرق الأوسط.

Advertisements وبحسب "رويترز"، ستتعاون المدمرة "تاكانامي" وطاقمها المكون من 200 فرد مع طائرتي دوريات من طراز P-3C لحراسة السفن المتجهة إلى الموانئ اليابانية. وكانت الحكومة اليابانية أصدرت في يناير/ كانون الثاني الماضي أمرا لإرسال مدمرة وطائرات إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع معلومات استخبارية تهدف لحماية السفن التجارية المتعلقة باليابان. وتهدف المهمة إلى جمع معلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة، في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.

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