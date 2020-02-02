إسرائيل توقف تسهيلات إدخال البضائع لقطاع غزة

أوقفت السلطات الإسرائيلية، الأحد، التسهيلات التي أدخلتها مؤخرا على حركة البضائع إلى قطاع غزة؛ بذريعة إطلاق صواريخ من القطاع تجاه المستوطنات.

وقال كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، في بيان، إنه "تقرر تجميد التسهيلات خاصة في مجال التجارة والاقتصاد، والحركة في المعابر".

وأشار إلى أنها "كانت قد قدمت على خلفية الاستقرار النسبي في الوضع الأمني، في الأسابيع الأخيرة".

وذكر أن "من بين الخطوات المقصودة ما حدث من زيادة حصة وعدد التجار الذين يخرجون إلى إسرائيل وإزالة الرقابة على الأسمنت المستورد إلى القطاع من إسرائيل".

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ولفت إلى أن "وقف هذه التسهيلات جاء لقيام جهات لها مصالح مناوئة لمصالح الجمهور في غزة بارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل في المنطقة الحدودية مع القطاع وكذلك من خلال إطلاق القذائف الصاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية"، بحسب قوله.

ووفق مصادر فلسطينية فإن السلطات الإسرائيلية أبلغت بوقف إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة دون آلية المراقبة، بعد أيام قليلة على السماح بها، وكذلك سحب تصاريح تجار وتقليص مساحة صيد ومنع إدخال بضائع إلى غزة.

وتصنف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يمس 2 مليون نسمة في القطاع.

ووفق صحيفة معاريف الإسرائيلية فقد قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت منع إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة وسحب مئات التصاريح من التجار.

وذكرت أنه سيتم البدء بتنفيذ القرار بدءا من صباح الأحد.

