شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات قانون "البحوث الطبية" بعد إعادته من الرئيس للبرلمان × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة، برئاسة النائب السيد الشريف، اجتماعها السادس الخميس الماضى، لتكشف خلاله عن التطورات الأخيرة فى نظر الملاحظات المعروضة أمامها، واتخاذ عدد من الإجراءات.

وفى هذا الصدد، نرصد أبرز ما انتهت إليه اللجنة واتخذ من قرارات :

1- مناقشة التقرير النهائى للجنة متضمن تعديلاتها حول المواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية، الإثنين القادم الموافق 3 فبراير 2020.

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2- تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ"البحوث السريرية"، الأمر الذى رفضه البرلمان لعدم اختصاصها، حيث أن مشروع القانون السابق فى حوزة النواب، بعدما أعادة رئيس الجمهورية، وتقوم اللجنة الخاصة المشكلة بنظر المواد محل الاعتراض فقط.

3- قام رئيس مجلس النواب بإعادة مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعاً بخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، شرح فيها الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض علينا فى اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد أُعيد إلى الحكومة.

4- اكدت اللجنة البرلمانية اتباعها نهجا دقيقاً فى صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها، واقتصرت فى تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها فى رسالة السيد رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معا.

5- أوضحت اللجنة أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر فى 27 أغسطس 2019، أى بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما فى مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية