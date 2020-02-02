الفلبين تحظر مؤقتا دخول الزائرين من الصين وهونج كونج وماكاو

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ):
فرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الاحد حظرا مؤقتا على دخول زائرين لبلاده من الصين وهونج كونج وجزر ماكاو.
وقال عضو مجلس الشيوخ الفلبيني بونج جو، إن الرئيس قرر توسيع الحظر الذي ركز فقط على مقاطعة هوبي وغيرها من المناطق المتضررة من فيروس كورونا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
يشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار في الصين ارتفع إلى 304 أشخاص كما ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة إلى 14 ألفا و 380 شخصا.
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