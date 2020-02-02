مؤسسة هيريتيدج: 3 ملايين دولار تكلفة تحقيق مساءلة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

كشف تقرير حديث أن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدأه نواب الحزب الديمقراطي بمجلس النواب بالكونجرس منذ ديسمبر الماضي تكلف نحو 3 ملايين دولار على دافعي الضرائب الأمريكيين.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة (هيريتيدج) البحثية الأمريكية إلى أن هذه التكلفة تتضمن الإنفاق على رواتب 106 موظفين من العاملين في الكونجرس من لجان الاستخبارات والإشراف والإصلاح بالإضافة للجنة القضائية ممن عملوا على الاستعدادات للتحقيق منذ 24 سبتمبر وحتى 13 ديسمبر الماضيين.

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كما تضمنت هذه التكلفة ساعات العمل لستة محامين مثلوا خلال جلسات الاستماع التي عقدت بمجلس النواب.

وتتجه محاكمة ترامب نحو إسدال الستار على نهايتها بسبب تزايد احتمالات تبرئته من جانب الأغلبية المؤيدة له بمجلس الشيوخ الذي رفض استدعاء شهود في هذه المحاكمة.

وبدأ تحقيق المساءلة لترامب بغرض عزله في مجلس النواب الأمريكي بسبب اتصالات أجراها ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتردد أنه طلب منه إجراء تحقيق فساد حول جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي البارز في الانتخابات الرئاسية للعام الجاري.