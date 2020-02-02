وفاة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايكل مور

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):
توفي مايكل مور، الذي تولى رئاسة وزراء نيوزيلندا لفترة وجيزة، وساعد فيما بعد على دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية، عن 71 عاما.
وقالت زوجته إيفون في بيان لها إن مور توفي في منزله في مدينة أوكلاند في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. وقالت إن حالته الصحية كانت في تدهور منذ تعرضه لجلطة دماغية في عام 2015.
وتولى مور رئاسة وزراء نيوزيلندا في الفترة من سبتمبر إلى ت نوفمبر .1990
وقالت رئيسة الوزراء الحالية جاسيندا أردرن إنها كانت "محظوظة بشكل لا يصدق" برؤيتها لمور يوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
وجاء في بيان أردرن "في حين ترك مايك بصمته بطرق عديدة، فإن أحد الموروثات الثابتة لنيوزيلندا هو العمل الذي قام به لفتح التجارة العالمية ووصول المصدرين النيوزيلنديين إلى أسواق جديدة، لقد كان هذا إرثًا تركه للعالم أيضا".
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