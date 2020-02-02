تحرش بخالته .. ربة منزل وزوجها يقتلان عامل بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قتلت ربة منزل وزوجها، نجل شقيقتها بشبرا الخيمة، لمحاولته إقامة علاقة غير شرعية معها رغم رفضها لذلك، وفور علم زوجها طلب منها استدراجه ووضع منوم له وقتله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شرطة شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا من عمليات النجدة بالعثور على جثة لشخص بشارع عزيز المصري - بيجام – دائرة القسم.

وتبين أن الجثه لعامل بصيدلية "٢٨سنة"، ومسجى على جانب الطريق، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

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جرى العرض على اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب الواقعه كلا من: زوج خالة المجني عليه، وخالته.

جرى ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث قرر الأول بمحاولة المجني عليه إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته (خالة المجني عليه) أكثر من مرة ورفضها لذلك، وفور علمه بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قدمت مشروب له، ووضع أقراص منومة بداخله، وعقب غيابه عن الوعي كتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وألقى الجثة بمكان العثور عليها.

وبسؤال المتهمة الثانية رددت ذات المضمون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.