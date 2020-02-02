شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب غربي تركيا والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 صورة ارشيفية Advertisements ضرب، اليوم الأحد، زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجة في الساعة 03/23، وكان مركزه منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا. وتم تسجيل الزلزال على عمق 6 كيلومترات فوق سطح الأرض. وفقا للمعلومات الأولىة عن الزلزال، لم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات.

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