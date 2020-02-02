ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 304 وفاة وتسجيل أكثر من 14 ألف إصابة

الأحد 2 فبراير 2020

صورة ارشيفية

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.



وحسبما نقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق.

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وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من 3 أسابيع إلى عشرات الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 294.