شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يبدأ سلسلة لقاءات مع الأحزاب بشأن قوانين تنظيم الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري ، أن الحزب سيبدأ سلسلة من جلسات التشاور الثنائية مع الأحزاب والقوى السياسية خلال الأسبوع الجارى، بشأن الشكل النهائى لقانوني مجلس النواب وانتخابات المحليات والشيوخ .

ولفت رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن الحزب يتطلع للوصول لرؤية مشتركة وهو ما يمهد لإعادة خلق مناخ سياسى جيد خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه اللقاءات قد تكون بادرة لتحالف سياسى فيما بعد والتنسيق بشأن خطة مشتركة بين الأحزاب وبعضها والتعاون خلال الفترة المقبلة .

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وشدد "حسب الله" أن سلسلة حواراته ستتشمل الأحزاب التى معها الحزب سياسيا مثل حماة وطن والوفد والمؤتمر والغد ومستقبل وطن والمصريين الأحرار .

جدير بالذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن أنه قد يتعين الانتهاء من قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين، وشدد أبو شقة على أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات هذا العام، فالمسألة تحكمها إجراءات لتحقيق تأمين كامل وشامل للعملية الانتخابية بما تحقق الشفافية والنزاهة.

كما أن حزب مستقبل وطن كان قد بدأ حوار وطنى، مع عدد من الأحزاب، حول القوانين المنظمة للانتخابات، وشمل أحزاب "مستقبل وطن، الوفد، التجمع، الاصلاح والتنمية، العدل، المصرى الديمقراطى، الغد، الشعب الجمهورى، المحافظين، المؤتمر " وغيرهم، للتعرف على أهم نقاط الاتفاق والاختلاف على مشاريع القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات فى إطار إعادة خلق مناخ سياسى جيد خلال الفترة المقبلة.