شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب باستثناء مدارس مدينة إدكو من قيود الارتفاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عن دائرة إدكو بمحافظة البحيرة، باستثناء مدارس مدينة إدكو بالمحافظة من قيود الارتفاعات لاستكمال إحلال وتجديد عدد من المدارس، مشيراً إلى أن التعليم أحد مرتكزات الأمن القومى فى الدول المتقدمة ويحدد مستوى الدولة ومكانتها بنى دول العالم.

وقال زين الدين، فى الاقتراح برغبة المقدمة الموجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أن ما تمر به العلمية التعليمية بمدينة إدكو من ظروف صعبة فى ظل الأوضاع الراهنة، حيث تواجه المدينة مشكلة كبيرة بهدم 5 مدارس ثانوية وابتدائية منذ 5 سنوات وتوقف عملية البناء بهم نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بالمدينة مما يطيل قائمة الانتظار الطويلة كل عام، والالحاق على مدارس أخرى، الأمر الذى ينعكس سلباً على تحصيل الطلاب.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الوضع يزيد من عملية التسرب من التعليم لبعد المسافة بين المدارس الملحقين عليها وبين منازل الطلاب، مطالباً بسرعة اتخاذ قرار لإعادة بناء المدارس الـ5 التى تم هدمها.

جدير بالذكر أن المادة 234 من اللائحة الداخلية للبرلمان منحت الحق لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

وحسب المادة 235 لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.