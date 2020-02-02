شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلي 294 شخص والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 صورة ارشيفية قال التلفزيون الرسمي الصيني، إن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد زاد بواقع 45 حالة بنهاية السبت ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 294 شخصا.

وأضاف التلفزيون، أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 9074.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلي 294 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.