شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الروسية: انهيار سقف مقهى في "نوفوسيبيرسك" واحتمال وجود عشرة أشخاص تحت الأنقاض والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 صورة ارشيفية Advertisements أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، عن انهيار سقف مقهى في مدينة "نوفوسيبيرسك" جنوب روسيا، واحتمال وجود عشرة أشخاص تحت الأنقاض.

وقال المكتب الصحفي بالوزارة لوكالة "سبوتنيك": إن "حجم الانهيار في المقهى الواقع بشارع مولدوجنيا، تبلغ مساحته نحو 240 متر مربع". وأضاف "يحتمل وجود عشرة أشخاص تحت الأنقاض".

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